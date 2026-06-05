L' ex sindaco Brugnaro rinviato a giudizio per le spese elettorali del 2020

Da veneziatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver ottenuto finanziamenti illeciti per le spese della campagna elettorale del 2020.

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L’ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio con l'accusa di finanziamenti illeciti per le spese elettorali della campagna per le amministrative 2020. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Venezia che ha fissato la prima udienza per il 21 settembre prossimo, come riportano le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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