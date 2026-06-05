L' Erede anticipazioni stasera 5 giugno 2026 Akif uccide il padre Bekir Agha Hatçik assiste alla scena poi viene trovata in pericolo di vita
La seconda puntata de L'Erede va in onda stasera, venerdì 5 giugno 2026, su Canale 5 Intrighi familiari, segreti rimasti nascosti per anni e amori destinati a sfidare le convenzioni continuano a essere gli ingredienti principali de L'erede, la nuova serie turca di Canale 5: scopriamo tutte le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L'erede anticipazioni Venerdì 5 Giugno, Melek arriva al matrimonio di suo marito e Yildiz la minacci
Notizie e thread social correlati
L’Erede, anticipazioni puntate del 5 giugno su Canale 5: Hatcik soccorsa e portata in ospedaleIl 5 giugno, su Canale 5 alle 21:20, andranno in onda tre nuovi episodi de L’Erede.
Leggi anche: Programmi in TV stasera, venerdì 5 giugno 2026, guida e anticipazioni: da Ore 14 Sera a Campioni del mondo a L'Erede
Temi più discussi: L’Erede, la trama della puntata del 5 giugno 2026; L’erede del 5 giugno su Canale 5: Akif uccide suo padre, Bekir Agha davanti ad Hatçik; L'erede, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Anticipazioni L’Erede, prossima puntata 5 giugno 2026| Melek irrompe al matrimonio tra Serhat e Yildiz.
L’Erede ha debuttato su Canale 5 e ha messo subito Serhat davanti al disastro: amore, clan armati e un matrimonio imposto L’Erede è partita stasera, venerdì 29 maggio 2026, su Canale 5, e Mediaset ha deciso di puntare ancora una volta su una dizi turca pi facebook
L'Erede: la verità su Melek viene a galla nella puntata del 5 giugnoStasera, venerdì 5 giugno 2026, secondo appuntamento con L'Erede. Dopo la morte di Bekir Agha, per Serhat e Melek le cose si complicano e il destino della giovane ragazza si rivela segnato da un segre ... comingsoon.it
L'Erede su Canale 5, le anticipazioni del 5 giugnoEcco le anticipazioni delle puntate di oggi venerdì 5 giugno de L'Erede la dizi turca in onda in prima serata su Canale 5 ... gazzetta.it