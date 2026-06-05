L' Erede anticipazioni stasera 5 giugno 2026 Akif uccide il padre Bekir Agha Hatçik assiste alla scena poi viene trovata in pericolo di vita

Da ilgiornaleditalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La seconda puntata de L'Erede va in onda stasera, venerdì 5 giugno 2026, su Canale 5 Intrighi familiari, segreti rimasti nascosti per anni e amori destinati a sfidare le convenzioni continuano a essere gli ingredienti principali de L'erede, la nuova serie turca di Canale 5: scopriamo tutte le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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