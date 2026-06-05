L' Erede anticipazioni stasera 5 giugno 2026 Akif uccide il padre Bekir Agha Hatçik assiste alla scena poi viene trovata in pericolo di vita
Stasera, 5 giugno 2026, va in onda la seconda puntata de L'Erede su Canale 5. Akif uccide il padre, Bekir Agha, mentre Hatçik assiste alla scena. Successivamente, viene trovata in condizioni di pericolo di vita.
La seconda puntata de L'Erede va in onda stasera, venerdì 5 giugno 2026, su Canale 5 Intrighi familiari, segreti rimasti nascosti per anni e amori destinati a sfidare le convenzioni continuano a essere gli ingredienti principali de L'erede, la nuova serie turca di Canale 5: scopriamo tutte le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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