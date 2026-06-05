Le torri medievali di Udine sono ora accessibili al pubblico. I visitatori possono esplorare le strutture e conoscere la storia del territorio, che include periodi di distruzione e restauri. L'apertura consente di approfondire aspetti storici e curiosità legate a questi edifici, offrendo una visione più dettagliata del grande medioevo friulano. L’iniziativa permette di scoprire luoghi storici sotto una nuova luce, arricchendo l’esperienza culturale dei visitatori.

Le Torri medievali della città si aprono al pubblico udinese, che avrà la possibilità di immergersi nel grande medioevo friulano, scoprire le vicende del territorio, e vedere con altra luce luoghi storici, dalle distruzioni ai successivi restauri, e approfondendo gli aspetti più curiosi e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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