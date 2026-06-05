Le nuove tendenze travel di TikTok che stanno influenzando l’estate 2026

Notizia in breve

Nell'estate 2026 i trend di viaggio sono influenzati dai contenuti di TikTok. Le persone condividono video di tramonti, colazioni e luoghi poco conosciuti, che possono diventare virali rapidamente. Le guide tradizionali sono meno utilizzate come fonte di ispirazione, sostituite dai post e reel sulla piattaforma. Questa tendenza porta a un incremento di visite verso destinazioni poco note, grazie alla viralità dei contenuti condivisi dagli utenti.