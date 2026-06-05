Le nuove tendenze travel di TikTok che stanno influenzando l’estate 2026

Da monzatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nell'estate 2026 i trend di viaggio sono influenzati dai contenuti di TikTok. Le persone condividono video di tramonti, colazioni e luoghi poco conosciuti, che possono diventare virali rapidamente. Le guide tradizionali sono meno utilizzate come fonte di ispirazione, sostituite dai post e reel sulla piattaforma. Questa tendenza porta a un incremento di visite verso destinazioni poco note, grazie alla viralità dei contenuti condivisi dagli utenti.

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Nell'estate 2026 i trend travel non nascono più dalle guide turistiche, ma dai suggeriti di Tik Tok. Basta fare il reel giusto, postare un tramonto mozzafiato, una foto fatta a regola d'arte che ritrae una buonissima colazione ed un posto sconosciuto può diventare virale in pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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