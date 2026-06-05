Le manicure estive si tingono di blu Klein, una tonalità intensa e satura. La scelta si ispira all’International Klein Blue, creata negli anni Sessanta dall’artista francese. La nuance viene proposta come protagonista delle nail art estive, con un effetto visivamente forte e artistico. La tendenza si traduce in un colore vibrante, da sfoggiare sulle unghie in abbinamento a look estivi.

I ntenso, saturo, vibrante. Quest’estate, le unghie si tingono di blu Klein, la nuance elettrica e profondissima ispirata all’iconico International Klein Blue creato dall’artista francese negli Anni ’60. Dopo mesi dominati da manicure lattiginose, soap nails e tonalità nude, il desiderio beauty cambia direzione e punta su colori pieni, artistici e quasi “materici”. Il blu Klein, in questo senso, è la scelta perfetta: sofisticato ma d’impatto, minimal ma impossibile da ignorare. Nail art di PrimaveraEstate: le unghie di tendenza X Unghie Blu “Yves Klein”: il colore di manicure dell’estate. Il blu “Yves Klein” non è un blu qualunque. Ha una componente ultramarina intensa, quasi ipnotica, immediatamente riconoscibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le manicure estive "guardano" all'orizzonte del mare. Protagonista, un colore intenso, artistico e magnetico, da provare in punta di dita

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