Lavori sulla rete idrica rubinetti a secco nella giornata di martedì
Martedì, a Baia e Latina, l’intera giornata è trascorsa senza acqua nei rubinetti a causa di lavori sulla rete idrica. La società che gestisce il servizio ha comunicato che le utenze sono rimaste senza fornitura per quasi 24 ore. La mancanza di acqua ha interessato le abitazioni e le attività commerciali dei due comuni. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di ripristino.
Rubinetti a secco a Baia e Latina per quasi una giornata intera. Lo comunica Nepta, società che gestisce la fornitura idrica nel comune dell'alto casertano.Martedì 9 giugno, dalle 9 alle 17, sarà sospesa la fornitura idrica per consentire interventi sulla rete idrica in via Alcide De Gasperi. La. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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