Lavori sulla rete idrica rubinetti a secco nella giornata di martedì

Notizia in breve

Martedì, a Baia e Latina, l’intera giornata è trascorsa senza acqua nei rubinetti a causa di lavori sulla rete idrica. La società che gestisce il servizio ha comunicato che le utenze sono rimaste senza fornitura per quasi 24 ore. La mancanza di acqua ha interessato le abitazioni e le attività commerciali dei due comuni. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di ripristino.