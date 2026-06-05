L' auto lanciata contro il gruppo di ragazzi fuori dalla discoteca restano in carcere i due indagati

Notizia in breve

Due persone coinvolte in una rissa fuori da una discoteca a Taormina sono state messe in custodia cautelare. Nella notte tra l’1 e il 2 giugno, un'auto è stata lanciata contro un gruppo di ragazzi che si trovavano all’esterno del locale. I due sono stati arrestati e rimangono in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto.