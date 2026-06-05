L’Aquila caos viabilità | Albano attacca la gestione di Tinari

Notizia in breve

L’Aquila vive problemi di viabilità nel centro storico, causati dai cantieri in corso. Albano critica la gestione dell’assessore Tinari, accusandolo di essere assente dagli uffici comunali. La situazione ha generato disagi tra i cittadini e le attività commerciali, con rallentamenti e difficoltà di accesso alle zone centrali. La mancanza di una comunicazione efficace e di interventi tempestivi ha aggravato il caos stradale. La polemica tra le parti riguarda anche le modalità di coordinamento e gestione dei lavori pubblici.