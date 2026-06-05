L’Aquila caos viabilità | Albano attacca la gestione di Tinari
L’Aquila vive problemi di viabilità nel centro storico, causati dai cantieri in corso. Albano critica la gestione dell’assessore Tinari, accusandolo di essere assente dagli uffici comunali. La situazione ha generato disagi tra i cittadini e le attività commerciali, con rallentamenti e difficoltà di accesso alle zone centrali. La mancanza di una comunicazione efficace e di interventi tempestivi ha aggravato il caos stradale. La polemica tra le parti riguarda anche le modalità di coordinamento e gestione dei lavori pubblici.
Come influiscono i cantieri sulla viabilità del centro storico?. Perché l'assessore Tinari è accusato di assenza dagli uffici comunali?. Quali proposte presenterà Albano in Consiglio Comunale per risolvere il caos?. Chi deve rispondere dei disagi subiti da residenti e commercianti?.? In Breve Albano critica l'amministrazione Biondi per l'illegittimità dei comandanti della Polizia municipale.. La minoranza porterà un ordine del giorno specifico nelle prossime sedute del Consiglio comunale.. I disagi colpiscono residenti e attività economiche del centro storico di L'Aquila.. Albano propone l'obbligo di comunicazione preventiva per ogni cantiere edilizio in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: L’Aquila, Albano denuncia il caos cantieri: Viabilità senza coordinamento; Nubifragio a Roma: strade allagate, grandinate e alberi caduti; Cantieri e viabilità, Tinari replica ad Albano: Disagi inevitabili se si sceglie di ricostruire; Tinari replica ad Albano: Critiche legittime, ma non si colpisca il lavoro degli uffici.
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