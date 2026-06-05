Il valore di mercato di Kevin De Bruyne è diminuito a causa della sua imminente separazione dal Napoli, con una valutazione attuale compresa tra 10 e 15 milioni di euro. La cessione del calciatore si avvicina, e questa flessione è stata evidente dopo che si sono definiti i dettagli dell’addio. La riduzione di prezzo riflette l’assenza di contratti in corso e l’interesse di altri club a trattare.

L’addio di De Bruyne ha ormai contorni economici precisi. La separazione tra il belga e il Napoli si avvicina, e il valore dell’operazione si è drasticamente ridimensionato: oggi la sua quotazione oscilla tra i 10 e i 15 milioni. De Bruyne, la valutazione è crollata a 10-15 milioni. Attenzione al dato, perché non è una richiesta del club ma una fotografia del mercato: Transfermarkt valuta De Bruyne 10 milioni, FotMob 15,5. Una forbice che racconta il declino di un giocatore in contratto fino al 2027 (6,5 milioni netti più bonus) e ormai in rotta con l’ambiente. La frattura nasce dalle sue parole — “ felice che Conte se ne vada ” — che non sono piaciute a De Laurentiis, pronto a lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’addio di De Bruyne, la valutazione è crollata a 10-15 milioni

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Temi più discussi: Guardiola, l'addio, le telefonate a Klopp e De Bruyne: il futuro che resta un'incognita e l'eredità in un partita. E in una frase: Abbiamo buttato fuori il dolore; De Bruyne, che stoccata a Conte! Felice che se ne sia andato, promesse mai rispettate; De Bruyne-Conte, non c'è mai stato feeling. Sarà la prima sfida per Allegri; De Bruyne parla del rapporto con Conte e del suo futuro al Napoli: Felice che sia andato via, visioni molto diverse, ho un anno di contratto ma voglio parlarne.

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