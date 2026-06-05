L’addio di De Bruyne la valutazione è crollata a 10-15 milioni

Da ilnapolista.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il valore di mercato di Kevin De Bruyne è diminuito a causa della sua imminente separazione dal Napoli, con una valutazione attuale compresa tra 10 e 15 milioni di euro. La cessione del calciatore si avvicina, e questa flessione è stata evidente dopo che si sono definiti i dettagli dell’addio. La riduzione di prezzo riflette l’assenza di contratti in corso e l’interesse di altri club a trattare.

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L’addio di De Bruyne ha ormai contorni economici precisi. La separazione tra il belga e il Napoli si avvicina, e il valore dell’operazione si è drasticamente ridimensionato: oggi la sua quotazione oscilla tra i 10 e i 15 milioni. De Bruyne, la valutazione è crollata a 10-15 milioni. Attenzione al dato, perché non è una richiesta del club ma una fotografia del mercato: Transfermarkt valuta De Bruyne 10 milioni, FotMob 15,5. Una forbice che racconta il declino di un giocatore in contratto fino al 2027 (6,5 milioni netti più bonus) e ormai in rotta con l’ambiente. La frattura nasce dalle sue parole — “ felice che Conte se ne vada ” — che non sono piaciute a De Laurentiis, pronto a lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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