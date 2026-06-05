Dopo meno di un giorno dall’accordo raggiunto a Washington, Israele ha annullato la tregua con il Libano e ha ripreso l’offensiva contro Hezbollah. Netanyahu ha respinto l’intesa e ordinato nuove operazioni militari. La breve pausa tra le due parti si è conclusa rapidamente, con le forze israeliane che sono tornate a colpire obiettivi nel sud del Paese vicino al confine.

Se qualcuno pensava che il prolungamento del cessate il fuoco tra Israele e Libano, raggiunto a Washington, fosse qualcosa di serio e destinato a durare, probabilmente sarà rimasto deluso nello scoprire che, dopo nemmeno 24 ore, la tregua è già saltata. Purtroppo non si tratta della constatazione che i combattimenti, come già avvenuto durante il precedente cessate il fuoco, siano continuati come se nulla fosse, bensì della presa d’atto delle parole di Benjamin Netanyahu. Il primo ministro israeliano, che ieri non ha fermato i raid probabilmente per spingere Hezbollah a rifiutare l’intesa, al termine del consiglio di gabinetto ha dichiarato che “il governo israeliano non voterà l’accordo sul cessate il fuoco in Libano se Hezbollah non accetterà la tregua”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - “La tregua in Libano è saltata”. Dopo neanche 24 ore dall’intesa, Netanyahu rinnega l’accordo e rilancia l’offensiva contro Hezbollah

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