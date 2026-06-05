La stazione spaziale perde aria La Nasa agli astronauti | Preparatevi e tornare a terra
Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sono stati invitati a tornare alle navicelle di emergenza. La Nasa ha comunicato che una perdita d'aria nella sezione russa sta peggiorando, e si stanno prendendo tutte le precauzioni. Venerdì, potrebbe essere ordinata l'evacuazione, con gli equipaggi pronti a tornare sulla Terra. La situazione è sotto monitoraggio costante.
La Nasa ha ordinato agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di rimanere al riparo nelle navicelle e di prepararsi a una possibile evacuazione venerdì, a causa di una perdita d'aria in peggioramento nella sezione russa del laboratorio orbitale. I cosmonauti fanno parte della missione SpaceX Crew-12. Sono gli americani Jessica Meir e Jack Hathaway, la francese Sophie Adenot dell'Agenzia Spaziale Europea e il russo Andrey Fedyaev. Compongono la dodicesima rotazione per il programma di equipaggi commerciali della Nasa. Da febbraio si trovano a bordo della Stazione Spaziale dove conducono ricerche scientifiche per preparare l'umanità alle future missioni di esplorazione sulla Luna e su Marte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Orión alcanza la cara oculta de la Luna y ya está camino de la Tierra
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