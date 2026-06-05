Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sono stati invitati a tornare alle navicelle di emergenza. La Nasa ha comunicato che una perdita d'aria nella sezione russa sta peggiorando, e si stanno prendendo tutte le precauzioni. Venerdì, potrebbe essere ordinata l'evacuazione, con gli equipaggi pronti a tornare sulla Terra. La situazione è sotto monitoraggio costante.

La Nasa ha ordinato agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di rimanere al riparo nelle navicelle e di prepararsi a una possibile evacuazione venerdì, a causa di una perdita d'aria in peggioramento nella sezione russa del laboratorio orbitale. I cosmonauti fanno parte della missione SpaceX Crew-12. Sono gli americani Jessica Meir e Jack Hathaway, la francese Sophie Adenot dell'Agenzia Spaziale Europea e il russo Andrey Fedyaev. Compongono la dodicesima rotazione per il programma di equipaggi commerciali della Nasa. Da febbraio si trovano a bordo della Stazione Spaziale dove conducono ricerche scientifiche per preparare l'umanità alle future missioni di esplorazione sulla Luna e su Marte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La stazione spaziale perde aria. La Nasa agli astronauti: "Preparatevi e tornare a terra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Orión alcanza la cara oculta de la Luna y ya está camino de la Tierra

Notizie e thread social correlati

Perdita d’aria sulla Stazione spaziale, l’allarme evacuazione della Nasa agli astronauti: «Preparatevi a rientrare»La Nasa ha ordinato ai sette astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale di prepararsi a evacuare.

Perdita d’aria sulla stazione spaziale Iss, la Nasa lancia l’allarme: astronauti nelle navicelleLa Nasa ha segnalato una perdita d’aria nella sezione russa della Stazione spaziale internazionale.

Temi più discussi: La ISS si trova ad affrontare un’altra perdita d’aria, poiché il problema della stazione spaziale emerso nel 2019 non sembrerà risolversi; ISS, la NASA conferma: il segmento russo perde aria di nuovo; Nuova perdita d'aria sulla stazione spaziale, nessun pericolo; New Glenn tornerà a volare entro fine anno?.

Nasa: Astronauti della Stazione spaziale internazionale in modalità evacuazione per perdita d’aria x.com

NASA dichiara morta la sua nave spaziale Mars Maven dopo 6 mesi di silenzio reddit

La stazione spaziale Iss perde aria, allarme Nasa: astronauti nelle navicelleRoma, 5 giugno 2026 – L'Agenzia spaziale americana Nasa ha lanciato l'allarme per una perdita d'aria nella sezione russa della Stazione spaziale internazionale (Iss). A quanto riporta il Guardian, la ... quotidiano.net

La stazione spaziale perde aria. La Nasa agli astronauti: Preparatevi e tornare a terraLa Nasa ha ordinato agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di rimanere al riparo nelle navicelle e di prepararsi a una ... iltempo.it