Durante un evento a Bari, una sindaca ha mostrato una statuetta di sé stessa, raffigurante una versione in miniatura con la fascia tricolore. La riproduzione rappresenta anche un pony, mentre sono stati osservati altri oggetti come uno sbuffo di D’Alema.

In quanti possono dire di avere una riproduzione di sé stessi sotto forma di statuetta? Può certamente farlo la sindaca di Genova Silvia Salis che a Bari al festival “Women and The City” ha sfoggiato la sua riproduzione in miniatura con tanto di fascia tricolore. E di tricolori se ne sono visti tanti, negli scorsi giorni, per le celebrazioni della Festa della Repubblica al suo ottantesimo anniversario. Parata ai Fori Imperiali e concerto al Quirinale, con le massime cariche istituzionali e molti protagonisti della politica di maggioranza e opposizione. Ma c’è chi ha approfittato del ponte per baciare i pony in montagna o per mangiare del formaggio con aceto balsamico e chi ha presentato libri e fatto conferenze stampa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La statuetta di Salis, il pony di Biancofiore, lo sbuffo di D’Alema. Queste le avete viste?

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