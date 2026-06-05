la scrittrice sannita teresa morone al contest internazionale targato playboy x honey birdette

Notizia in breve

La scrittrice e blogger Teresa Morone, originaria di un borgo sannita, partecipa a un contest internazionale organizzato da Playboy e Honey Birdette. La sua candidatura è stata selezionata tra numerosi partecipanti provenienti da diversi Paesi. La Morone è nota per i suoi scritti e attività online, e ora si affaccia a un palcoscenico più ampio con questa iniziativa internazionale. La partecipazione si è concretizzata con una candidatura ufficiale e una selezione tra i finalisti.