La scrittrice sannita Teresa Morone al contest internazionale targato Playboy x Honey Birdette
La scrittrice e blogger Teresa Morone, originaria di un borgo sannita, partecipa a un contest internazionale organizzato da Playboy e Honey Birdette. La sua candidatura è stata selezionata tra numerosi partecipanti provenienti da diversi Paesi. La Morone è nota per i suoi scritti e attività online, e ora si affaccia a un palcoscenico più ampio con questa iniziativa internazionale. La partecipazione si è concretizzata con una candidatura ufficiale e una selezione tra i finalisti.
Tempo di lettura: 3 minuti La blogger e scrittrice Teresa Morone, originaria del piccolo borgo di Guardia Sanframondi, è stata ufficialmente accettata tra i profili idonei per il prestigioso contest globale indetto dal colosso editoriale Playboy in collaborazione con il noto marchio di lingerie di lusso Honey Birdette. Il concorso, ospitato sulla piattaforma internazionale di talent-discovery Orbiiit, è finalizzato alla ricerca del nuovo volto mondiale per la campagna pubblicitaria esclusiva nata dalla collaborazione tra i due celebri brand. Si tratta di una vetrina di altissimo livello nel mondo della moda d’autore e del glamour, aperta a candidate provenienti da ogni angolo del pianeta, che mette in palio per la vincitrice un premio finale di 100. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cucina, pasticceria e sala. Al contest internazionale 21 team di scuole europee
Il ’Silent book contest’ brilla al Salone internazionale del libro di TorinoAl Salone Internazionale del Libro di Torino, nella Sala Gialla, si è svolto il Silent Book Contest – Gianni De Conno Award 2026, con una presenza...