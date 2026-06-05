La Sagra della tradizione lariana è sul ramo lecchese del Lago di Como

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, piazza del Mercato a Mandello del Lario ospiterà la seconda edizione della Sagra della Tradizione Lariana. L’evento durerà tre giorni e sarà dedicato alla cultura, alle tradizioni e ai sapori del territorio lariano. La manifestazione si svolge sul ramo lecchese del Lago di Como e comprende esposizioni, degustazioni e attività culturali legate alle tradizioni locali.

Tre giorni dedicati alla cultura, alle tradizioni e ai sapori del territorio: da venerdì 12 a domenica 14 giugno piazza del Mercato a Mandello del Lario ospiterà la seconda edizione della Sagra della Tradizione Lariana. Ricco il programma di eventi che accompagnerà la manifestazione. Venerdì sarà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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