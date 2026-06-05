La squadra con i giovani ha ottenuto una vittoria, mentre quella più matura ha perso e ha presentato ricorso. La decisione del giudice sportivo si basa sul regolamento e sui risultati delle gare, evidenziando come le regole influenzino le classifiche. Le sentenze spesso portano a situazioni inaspettate, creando piccoli episodi che, pur rimanendo nel campo sportivo, suscitano curiosità e discussioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Spulciare le decisioni del giudice sportivo regala sempre qualche piccola perla, storie curiose che, allo stesso tempo, fanno riflettere. Stavolta la storia arriva dal torneo Under15, campionati giovanili quindi, e la gara in questione e’ quella tra l’Alba Sannio e l’ Aurelio Massimo Pacillo, gara vinta da quest’ultima per due a uno. E fin qui tutto tranquillo, tutto nella norma. Solo che la squadra sconfitta, l’Alba in questo caso, ha presentato ricorso vedendoselo accolto con la non omologazione del risultato e la vittoria a tavolino. E anche questo, nel mondo del dilettantismo puo’ accadere. Ma e’ il motivo che merita uno spunto di riflessione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Pacillo vince coi sotto età, l’Alba perde e fa ricorso: la logica del risultato nel nome del regolamento

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