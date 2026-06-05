Una donna di 34 anni, dopo due anni di tentativi, si interroga sulla possibile infertilità inspiegata. I cicli sono regolari, di 28 giorni, e gli esami ormonali di base sono risultati normali. La coppia ha già effettuato controlli medici senza riscontrare anomalie evidenti. La donna chiede se la sua condizione possa essere considerata infertilità inspiegata.

Buongiorno dottore, ho 34 anni e io e il mio compagno cerchiamo una gravidanza da circa due anni. I miei cicli sono regolari (28 giorni) e gli esami ormonali di base sono nella norma. Anche lo spermiogramma è stato definito “nei limiti”, anche se con motilità leggermente ridotta. Abbiamo fatto anche un’isterosalpingografia che ha evidenziato tube pervie. Nonostante tutto, non arriva nessuna gravidanza. In questi casi si parla davvero di infertilità inspiegata? E quanto ha senso continuare a provare naturalmente prima di passare alla PMA? Buongiorno signora. Sì, in casi come questo si può parlare di infertilità inspiegata: gli esami principali sono nella norma, ma la gravidanza non arriva. Per quanto riguarda però lo spermiogramma, va ricordato che “nei limiti” non significa “perfetti”, soprattutto se c’è una motilità spermatozoaria un po’ ridotta. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “La mia è davvero un’infertilità inspiegata?”

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