Una donna di 34 anni, dopo due anni di tentativi, si chiede se la sua infertilità sia inspiegata. I cicli sono regolari, di 28 giorni, e gli esami ormonali di base sono nella norma. La coppia non ha ancora ottenuto una gravidanza.

Buongiorno dottore, ho 34 anni e io e il mio compagno cerchiamo una gravidanza da circa due anni. I miei cicli sono regolari (28 giorni) e gli esami ormonali di base sono nella norma. Anche lo spermiogramma è stato definito “nei limiti”, anche se con motilità leggermente ridotta. Abbiamo fatto anche un’isterosalpingografia che ha evidenziato tube pervie. Nonostante tutto, non arriva nessuna gravidanza. In questi casi si parla davvero di infertilità inspiegata? E quanto ha senso continuare a provare naturalmente prima di passare alla PMA? Buongiorno signora. Sì, in casi come questo si può parlare di infertilità inspiegata: gli esami principali sono nella norma, ma la gravidanza non arriva. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “La mia è davvero un’infertilità inspiegata?”

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