La macchia colorata di Quinto Romano | la colonia di pavoni dà spettacolo

Notizia in breve

Una colonia di pavoni si è diffusa in un’area di Quinto Romano, creando una grande macchia di colore. La presenza di questi uccelli è visibile in diverse zone della zona, attirando l’attenzione di residenti e passanti. La colonia si è sviluppata spontaneamente e si trova in un’area aperta, dove i pavoni si muovono liberamente. La loro presenza ha suscitato curiosità tra chi vive e lavora nel quartiere.