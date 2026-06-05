La macchia colorata di Quinto Romano | la colonia di pavoni dà spettacolo
Una colonia di pavoni si è diffusa in un’area di Quinto Romano, creando una grande macchia di colore. La presenza di questi uccelli è visibile in diverse zone della zona, attirando l’attenzione di residenti e passanti. La colonia si è sviluppata spontaneamente e si trova in un’area aperta, dove i pavoni si muovono liberamente. La loro presenza ha suscitato curiosità tra chi vive e lavora nel quartiere.
Al contrario di quel che accade nel Ravennate, dove la presenza dei variopinti uccelli è considerata fonte di disagi, nel quartiere milanese l'apprezzamento è unanime . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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