La Lega perde altri membri, con Attilio Pierro e Davide Bergamini che hanno lasciato il partito il 5 gennaio per entrare in Forza Italia. La situazione si inserisce in un quadro di continui addii all’interno del partito, mentre il leader del partito sta cercando un accordo con un altro esponente politico.

AGI - Nuovi addii nella Lega. L'anno era iniziato con l'uscita di Attilio Pierro e Davide Bergamini, che, il 5 gennaio, erano entrati in Forza Italia. Poi è arrivata l'addio choc di Roberto Vannacci, il 3 febbraio, e, parallelamente dei due primi 'vannacciani', gli ormai ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso. Il 19 maggio, è stato il turno di Laura Ravetto, ex responsabile Pari opportunità, a cercare un 'paracadute' con il generale. Ora tocca al vicentino Erik Pretto, per cui il partito aveva avviato l'iter disciplinare previsto per chi non è in regola con i versamenti dei contributi. Fallita la trattativa con Futuro nazionale di Vannacci, Pretto dovrebbe confluire a breve nelle fila di Forza Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Lega va verso nuovi addii, Salvini cerca l'intesa con Zaia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Lega dice basta: Salvini rompe con Vannacci

Notizie e thread social correlati

Lega, Zaia rifiuta le cariche: sfiducia aperta verso SalviniIl governatore del Veneto ha rifiutato le cariche proposte dal segretario della Lega, inviando un messaggio di sfiducia verso la leadership nazionale.

Temi più discussi: La Lega va verso nuovi addii, Salvini cerca l'intesa con Zaia; L’Ue accelera sull'ingresso dell'Ucraina, ma la Lega dice no. È polemica; Lega, Salvini perde altri tre pezzi. Furgiuele, Bergamini e Pretto verso Vannacci; Lega, il Carroccio perde altri pezzi: il deputato Erik Pretto va nel Gruppo misto e fa infuriare il partito.

La Lega va verso nuovi addii, Salvini cerca l'intesa con Zaia agi.it/politica/news/… #agi #lega x.com

La Lega va verso nuovi addii, Salvini cerca l'intesa con ZaiaAGI - Nuovi addii nella Lega. L'anno era iniziato con l'uscita di Attilio Pierro e Davide Bergamini, che, il 5 gennaio, erano entrati in Forza Italia. Poi è arrivata l'addio choc di Roberto Vannacci, ... msn.com

Lega, Salvini perde altri tre pezzi. Furgiuele, Bergamini e Pretto verso VannacciROMA - Non si arresta l’emorragia di parlamentari per Matteo Salvini. Nelle prossime ore almeno tre deputati leghisti dovrebbero passare con Roberto Vannacci. Il deputato del Carroccio Domenico Furgiu ... repubblica.it