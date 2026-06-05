La giornata dell’ambiente Palermo dovrebbe pagare Dua Lipa e il consenso informato | quindi oggi…

Oggi, il Corriere della Sera online si presenta con una veste verde in occasione della Giornata dell’Ambiente. Tuttavia, si afferma che se si fosse voluto davvero tutelare l’ambiente, la soluzione sarebbe stata spegnere tutte le luci e le apparecchiature. La giornata si concentra sulla sensibilizzazione, ma non ci sono azioni concrete seguite a questa celebrazione.

- Il Corriere della Sera online si colora di verde per la Giornata dell’Ambiente. Ottimo. Ma sapete cosa avrebbe dovuto fare, se avesse davvero voluto difendere l’ambiente? Facile: spegnere tutto. Non andare online. Evitare di consumare acqua, energia, carbone e gas per far funzionare i server. Ipocrisia portami via. - Oggi a Palermo si svolge il matrimonio di Dua Lipa. Sui muri della città sono comparsi cartelli vetero-comunisti del tipo: «La nostra piazza non è il tuo salotto», «Palermo non è in affitto», «Palermo non è per i ricchi», «Libertà di movimento», «Gli spazi pubblici appartengono a tutt?». Chiunque sia stato, si è bevuto il cervello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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