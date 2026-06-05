La festa dell' Arma | dalla violenza di genere alla criminalità organizzata un anno di lavoro sul territorio

Da latinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Arma dei Carabinieri ha celebrato il 212° anniversario della fondazione nel Parco del Fogliano, sede del reparto biodiversità di Latina. Nel corso dell’anno, le attività si sono concentrate sulla lotta alla violenza di genere e alla criminalità organizzata. La cerimonia si è svolta in un ambiente all'aperto, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale.

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Nella cornice del Parco del Fogliano, sede del reparto carabinieri biodiversità di Latina, l'Arma ha celebrato il 212° anniversario della fondazione. Una cerimonia a cui hanno preso parte magistrati delle procure di Cassino e Latina e della procura distrettuale antimafia di Roma, autorità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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