la ferrari vola a montecarlo hamilton e leclerc davanti a tutti

Durante le prove libere del Gran Premio di Montecarlo, le Ferrari hanno registrato i tempi più veloci sia nella prima che nella seconda sessione. Hamilton e Leclerc si sono posizionati davanti a tutti, evidenziando una buona performance delle monoposto rosse. La giornata si è conclusa con i migliori tempi per le Ferrari, mentre gli altri piloti hanno fatto registrare risultati inferiori. La sessione ha confermato la competitività della scuderia italiana in vista della gara di domenica.

Un venerdì che si tinge di rosso. A Montecarlo nelle prove libere del gran premio di Formula 1 che si correrà domenica dominano le Ferrari sia nella prima che nella seconda sessione. Di Charles Leclerc il miglior tempo nella mattinata monegasca, ma il pomeriggio Lewis Hamilton precede il compagno di squadra. Il team di Maranello manda un segnale forte nella prima gara europea della stagione, le macchine di Maranello sono ancora a caccia della vittoria dopo un digiuno lunghissimo: nessuna vittoria nel 2025 e ancora all’asciutto nel 2026 anche se in questa stagione le Rosse sono sembrate competitive. Ma non abbastanza, soprattutto nei confronti delle Mercedes dominatrici della prima parte della stagione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Ferrari VOLA a Monaco: E' GUERRA INTERNA TRA HAMILTON E LECLERC.

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