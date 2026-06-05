La denuncia di Bogliolo | La mia auto centrata da una bici elettrica a tutta velocità

Notizia in breve

Un'auto parcheggiata è stata colpita da una bici elettrica che viaggiava a grande velocità. La vittima, un consigliere regionale e presidente di un municipio, ha pubblicato sui social il racconto dell’incidente, spiegando che la bicicletta ha centrato il veicolo causando danni. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sui danni specifici subiti dall’auto.