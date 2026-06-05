La denuncia di Bogliolo | La mia auto centrata da una bici elettrica a tutta velocità
Un'auto parcheggiata è stata colpita da una bici elettrica che viaggiava a grande velocità. La vittima, un consigliere regionale e presidente di un municipio, ha pubblicato sui social il racconto dell’incidente, spiegando che la bicicletta ha centrato il veicolo causando danni. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sui danni specifici subiti dall’auto.
Disavventura per il presidente del Municipio Levante e consigliere regionale Federico Bogliolo, che sui social ha raccontato di come la sua auto parcheggiata sia stata danneggiata da una bici elettrica.Il fatto giovedì sera poco dopo le 22: “La mia macchina - ha scritto - è stata centrata a tutta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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