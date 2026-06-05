La ' Critica della ragione bellica' del professor Tommaso Greco tra i vincitori del premio ' Sila ' 49'
Il professor Tommaso Greco, docente di giurisprudenza all’Università di Pisa, ha vinto il premio 'Sila '49' alla 14ª edizione. Il riconoscimento è assegnato a opere di letteratura e saggistica. La cerimonia di premiazione si è svolta di recente, con i premiati annunciati pubblicamente. La sua pubblicazione, intitolata 'Critica della ragione bellica', ha ricevuto il premio tra vari concorrenti.
Il professor Tommaso Greco, professore del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa, è tra i vincitori della 14ª edizione del premio 'Sila '49', un prestigioso riconoscimento dedicato alla letteratura e alla saggistica. Greco ha ottenuto il premio per la sezione saggistica 'Marta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Critica della ragione bellica presentazione del libro di Tommaso Greco a Jesi 06/02/2026
Notizie e thread social correlati
Gli oli della provincia di Latina tra i migliori del Lazio: i vincitori del Premio Roma EvoLa provincia di Latina ha ricevuto numerosi riconoscimenti al “Premio Roma Evo”, concorso regionale dedicato agli oli extravergine di oliva del Lazio.
Leggi anche: Biogem, presentazione del libro Critica della ragione digitale del filosofo Eugenio Mazzarella
Temi più discussi: La Critica della ragione bellica del professor Tommaso Greco tra i vincitori del premio Sila ‘49; Per un 2 giugno civile e senza armi; Le parole del Papa sull'IA sono una sfida anche alla politica per una nuova critica della tecnologia; La Rerum Novarum edizione 2.0, così Papa Leone sfida l’Ia.
RTTR La Televisione. . GLI 80 ANNI DELLA REPUBBLICA festa oggi anche in regione, il sindaco di Trento cita Calamandrei: un miracolo della ragione. Lucia Maestri critica l'assenza di Fugatti: una sedia vuota che offende facebook
Vulnerabilità Critica Trovata in Okular (Colpisce Tutte le Versioni di Debian) reddit
Dante sull’ultimo numero della Domenica del @sole24ore x.com
Mazzarella e la critica della ragione digitaleUn tempo c’erano la critica alla ragion pratica e a quella pura. Oggi Eugenio Mazzarella aggiorna le categorie kantiane con il saggio Critica della ragione digitale (Castelvecchi, pagine 124, euro 15) ... ilmattino.it
Critica della ragione bellica: perché l’ineluttabilità della guerra è una bugiaSi fa largo in Occidente un linguaggio sempre più assertivo, che ci proietta in un clima di guerra totale. Ma la guerra è davvero inevitabile? No, è la risposta netta di Tommaso Greco, ordinario di ... vita.it