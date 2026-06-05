La ' Critica della ragione bellica' del professor Tommaso Greco tra i vincitori del premio ' Sila ' 49'

Da pisatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il professor Tommaso Greco, docente di giurisprudenza all’Università di Pisa, ha vinto il premio 'Sila '49' alla 14ª edizione. Il riconoscimento è assegnato a opere di letteratura e saggistica. La cerimonia di premiazione si è svolta di recente, con i premiati annunciati pubblicamente. La sua pubblicazione, intitolata 'Critica della ragione bellica', ha ricevuto il premio tra vari concorrenti.

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Il professor Tommaso Greco, professore del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa, è tra i vincitori della 14ª edizione del premio 'Sila '49', un prestigioso riconoscimento dedicato alla letteratura e alla saggistica. Greco ha ottenuto il premio per la sezione saggistica 'Marta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Critica della ragione bellica presentazione del libro di Tommaso Greco a Jesi 06/02/2026

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