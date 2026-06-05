Il professor Tommaso Greco, docente di giurisprudenza all’Università di Pisa, ha vinto il premio 'Sila '49' alla 14ª edizione. Il riconoscimento è assegnato a opere di letteratura e saggistica. La cerimonia di premiazione si è svolta di recente, con i premiati annunciati pubblicamente. La sua pubblicazione, intitolata 'Critica della ragione bellica', ha ricevuto il premio tra vari concorrenti.

Il professor Tommaso Greco, professore del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa, è tra i vincitori della 14ª edizione del premio 'Sila '49', un prestigioso riconoscimento dedicato alla letteratura e alla saggistica. Greco ha ottenuto il premio per la sezione saggistica 'Marta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Critica della ragione bellica presentazione del libro di Tommaso Greco a Jesi 06/02/2026

Notizie e thread social correlati

Gli oli della provincia di Latina tra i migliori del Lazio: i vincitori del Premio Roma EvoLa provincia di Latina ha ricevuto numerosi riconoscimenti al “Premio Roma Evo”, concorso regionale dedicato agli oli extravergine di oliva del Lazio.

Leggi anche: Biogem, presentazione del libro Critica della ragione digitale del filosofo Eugenio Mazzarella

Temi più discussi: La Critica della ragione bellica del professor Tommaso Greco tra i vincitori del premio Sila ‘49; Per un 2 giugno civile e senza armi; Le parole del Papa sull'IA sono una sfida anche alla politica per una nuova critica della tecnologia; La Rerum Novarum edizione 2.0, così Papa Leone sfida l’Ia.

Vulnerabilità Critica Trovata in Okular (Colpisce Tutte le Versioni di Debian) reddit

Dante sull’ultimo numero della Domenica del @sole24ore x.com

Mazzarella e la critica della ragione digitaleUn tempo c’erano la critica alla ragion pratica e a quella pura. Oggi Eugenio Mazzarella aggiorna le categorie kantiane con il saggio Critica della ragione digitale (Castelvecchi, pagine 124, euro 15) ... ilmattino.it

Critica della ragione bellica: perché l’ineluttabilità della guerra è una bugiaSi fa largo in Occidente un linguaggio sempre più assertivo, che ci proietta in un clima di guerra totale. Ma la guerra è davvero inevitabile? No, è la risposta netta di Tommaso Greco, ordinario di ... vita.it