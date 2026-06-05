Itala, noto marchio torinese, ha annunciato il rilancio del suo primo SUV a benzina, prodotto a Pechino. Questa mossa segna una ripresa del marchio, che in passato aveva partecipato al Raid Pechino-Parigi. Il nuovo modello rappresenta il primo di una serie di veicoli a benzina previsti dal marchio, che ora si concentra sulla produzione in Cina.

Alla presentazione ufficiale, un paio di settimane fa, c’era lei, la «nonna» l’Itala 3545 Hp del 1907, quella che il principe Scipione Borghese (con lui a bordo c’erano anche il suo chauffeur Ettore Guizzardi e anche l’inviato speciale del Corriere della Sera, Luigi Barzini) ha guidato da Pechino a Parigi attraverso 16.000 chilometri di steppa, fango e silenzio, con 20 giorni di vantaggio sul secondo arrivato. Stava in un angolo nel Museo dell’automobile di Torino, ancora perfettamente funzionante nonostante i 120 anni di età. Ora, come detto, marchio e modello rinascono nello spirito: Massimo Di Risio, gran patron del marchio Dr, ha tenuto a battesimo la nuova Itala 35. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Itala incantò nel Raid Pechino-Parigi. Oggi rinasce (mezza) made in Pechino

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