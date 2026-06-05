L'Iran ha ricevuto l'autorizzazione per rilasciare visti agli statunitensi, ma i visitatori potranno entrare solo alla vigilia delle partite di calcio. La decisione arriva dopo un periodo di incertezze e si applica esclusivamente a chi intende assistere agli eventi sportivi. La nazionale iraniana, in conflitto con gli Stati Uniti, ha così ottenuto il permesso di facilitare l'accesso di alcuni visitatori americani. La misura riguarda solo le occasioni sportive e non altri motivi di viaggio.

L’Iran, nemico in guerra, entrerà su suolo americano e potrà giocare il Mondiale. Non era scontato in una Coppa immersa come mai nelle tensioni geopolitiche, ma l’ok delle autorità statunitensi era l’ultimo passo necessario a spegnere le speculazioni. Nel dettaglio, ieri la nazionale iraniana ha ottenuto i visti necessari per entrare negli States, ponendo fine a una fase di forte incertezza che aveva inizialmente alimentato il dubbio sulla presenza del Team Melli al torneo. La conferma è arrivata da un funzionario della Casa Bianca, citato dall’agenzia Reuters: i permessi di ingresso sono stati rilasciati a quasi dieci giorni dall’esordio nella competizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Iran, via liberi ai visti per gli Usa. Ma potrà varcare il confine solo alla vigilia delle partite

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The U S Iran Ceasefire Talks A Diplomatic Brinkmanship Over the Strait of Hormuz and the Fate of th

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