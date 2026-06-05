Inter colpo da 23 milioni | torna Stankovic con un contratto lungo

Notizia in breve

L’Inter ha firmato un contratto a lungo termine con Stankovic, valutato circa 23 milioni di euro. La società cerca un sostituto per Dumfries, trasferitosi al Real Madrid. Si valutano diverse opzioni, ma ancora non sono stati annunciati nomi ufficiali. Per quanto riguarda l’acquisto di Marco Palestra, i costi complessivi dell’operazione sono ancora in fase di definizione. Nessun dettaglio finanziario ufficiale è stato comunicato pubblicamente.