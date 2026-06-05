Inter colpo da 23 milioni | torna Stankovic con un contratto lungo

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha firmato un contratto a lungo termine con Stankovic, valutato circa 23 milioni di euro. La società cerca un sostituto per Dumfries, trasferitosi al Real Madrid. Si valutano diverse opzioni, ma ancora non sono stati annunciati nomi ufficiali. Per quanto riguarda l’acquisto di Marco Palestra, i costi complessivi dell’operazione sono ancora in fase di definizione. Nessun dettaglio finanziario ufficiale è stato comunicato pubblicamente.

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Chi sostituirà Dumfries dopo la sua partenza per il Real Madrid?. Quanto costerà davvero l'operazione per portare Marco Palestra a Milano?. Come influirà il ritorno di Stankovic sul progetto tecnico di Chivu?. Perché la pista Solet è diventata la priorità per la difesa?.? In Breve Contratto di Aleksandar Stankovic siglato dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2031. Dumfries lascia l'Inter per il Real Madrid pagando 20 milioni di clausola. Atalanta chiede 50 milioni più bonus per cedere Marco Palestra. Bastoni resta in squadra dopo il disinteresse del Barcellona per la difesa. L’Inter riaccende il proprio cuore con il ritorno di Aleksandar Stankovic per la stagione 2026-2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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