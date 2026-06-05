Indagini arresti lotta alla criminalità organizzata e azioni eroiche | i numeri di un anno di lavoro dell' Arma di Monza e Brianza
Nel corso dell'ultimo anno, i carabinieri del comando di Monza e Brianza hanno condotto numerose operazioni, eseguendo arresti e indagini contro la criminalità organizzata. Sono stati effettuati interventi di sicurezza che hanno messo a rischio la vita degli agenti, rafforzando la presenza sul territorio. Le attività hanno portato a numerosi sequestri e a un’intensa attività di monitoraggio e contrasto delle attività illecite.
Un anno di intenso lavoro per i carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza. Presenza quotidiana sul territorio, ascolto, interventi (mettendo anche a rischio la prorpia vita), indagini, lotta alla criminalità. Questo il “riassunto” che - in occasione del 212 anno di fondazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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