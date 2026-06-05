Indagini arresti lotta alla criminalità organizzata e azioni eroiche | i numeri di un anno di lavoro dell' Arma di Monza e Brianza

Notizia in breve

Nel corso dell'ultimo anno, i carabinieri del comando di Monza e Brianza hanno condotto numerose operazioni, eseguendo arresti e indagini contro la criminalità organizzata. Sono stati effettuati interventi di sicurezza che hanno messo a rischio la vita degli agenti, rafforzando la presenza sul territorio. Le attività hanno portato a numerosi sequestri e a un’intensa attività di monitoraggio e contrasto delle attività illecite.