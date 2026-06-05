Incidente aereo di Valbrembo | volo di 51 minuti poi lo schianto Enac | non incolpare il sistema
Un aereo si è schiantato dopo un volo di 51 minuti a Valbrembo. Le indagini sono in corso e l’Enac ha dichiarato di non incolpare il sistema. Il presidente delle autorità aeronautiche ha annunciato che verranno analizzate le richieste dei sindaci locali. Un pilota ha commentato che, in caso di spegnimento del motore, le possibilità di sopravvivenza sono limitate. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è ancora stato reso noto.
LE INDAGINI. Il presidente Di Palma: «Analizzeremo le richieste dei sindaci». Un pilota: «Se il motore si spegne, c’è poco da fare». «La prima cosa da capire è la dinamica dell’incidente, ma è chiaro che è sbagliato imputare responsabilità a tutto il sistema». Lo dice chiaramente Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile a margine della presentazione romana del Fact Book di Itsm. L’incidente di lunedì a Valbrembo costato la vita all’istruttore di volo 26enne Daniel Taino (venerdì 5 giugno è in programma l’autopsia) sarà analizzato nei dettagli, ma senza che questo possa far ricadere responsabilità sull’intero sistema dell’aviosuperficie di Valbrembo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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