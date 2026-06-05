Incidente aereo di Valbrembo | volo di 51 minuti poi lo schianto Enac | non incolpare il sistema

Notizia in breve

Un aereo si è schiantato dopo un volo di 51 minuti a Valbrembo. Le indagini sono in corso e l’Enac ha dichiarato di non incolpare il sistema. Il presidente delle autorità aeronautiche ha annunciato che verranno analizzate le richieste dei sindaci locali. Un pilota ha commentato che, in caso di spegnimento del motore, le possibilità di sopravvivenza sono limitate. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è ancora stato reso noto.