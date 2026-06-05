Incidente a Japigia quindicenne travolta da un' auto nei pressi del Palaflorio | è in prognosi riservata

Una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto vicino al Palaflorio, nel quartiere Japigia. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno. La giovane è stata trasportata in ospedale e si trova in prognosi riservata. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Travolta da un'auto nei pressi del Palaflorio, nel quartiere Japigia. Una ragazza di 15 anni è ricoverata in prognosi riservata dopo l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno.I soccorsi e gli accertamenti in corsoIl conducente del mezzo che ha travolto la quindicenne si. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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