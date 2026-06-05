"Non capisco il perché di questa di questa parata militare che io appunto abolirei. Nessun ripensamento": Ilaria Salis non molla sul 2 giugno. "Io ribadisco - prosegue l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra -: non è una vittoria militare, è una festa civile, è una festa democratica e popolare, una festa della Repubblica". Intervenuta all'evento Tax the Rich organizzato dal gruppo europeo European Left Alliance a Milano, l'ex insegnante antifa ha anche illustrato il proprio programma economico. La patrimoniale proposta dalla segretaria del Pd Elly Schlein, in confronto, sembra un eccesso liberista. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47978078 "Dobbiamo impedire che i ricchi possano trasferire la loro residenza fiscale per aggirare le regole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, programma fiscale horror. "Impedire ai ricchi di trasferire la residenza"

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