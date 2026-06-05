Ilaria Salis programma fiscale horror Impedire ai ricchi di trasferire la residenza
Ilaria Salis critica il programma fiscale, chiedendo di impedire ai ricchi di trasferire la residenza. Rifiuta di modificare la proposta e si oppone alla parata militare del 2 giugno, dichiarando di volerla abolire senza ripensamenti.
"Non capisco il perché di questa di questa parata militare che io appunto abolirei. Nessun ripensamento": Ilaria Salis non molla sul 2 giugno. "Io ribadisco - prosegue l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra -: non è una vittoria militare, è una festa civile, è una festa democratica e popolare, una festa della Repubblica". Intervenuta all'evento Tax the Rich organizzato dal gruppo europeo European Left Alliance a Milano, l'ex insegnante antifa ha anche illustrato il proprio programma economico. La patrimoniale proposta dalla segretaria del Pd Elly Schlein, in confronto, sembra un eccesso liberista. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47978078 "Dobbiamo impedire che i ricchi possano trasferire la loro residenza fiscale per aggirare le regole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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