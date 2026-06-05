Il sindacato e la Costituzione inattuata | incontro pubblico promosso da Casa Riformista
Giovedì 11 giugno alle 18, presso la Cooperativa “Il Germoglio” in via Bubba 25 a Piacenza, si svolgerà un incontro pubblico intitolato “Il sindacato e la Costituzione inattuata”. L'evento è promosso da Casa Riformista e si terrà presso la chiesetta della cooperativa. La discussione si concentrerà sul ruolo del sindacato e sulla mancata applicazione di alcune disposizioni costituzionali.
Giovedì 11 giugno dalle 18 alla Cooperativa “Il Germoglio” (Chiesetta), in via Bubba 25 a Piacenza, si terrà l'incontro pubblico “Il sindacato e la Costituzione inattuata. Due proposte per rivitalizzare il sistema delle relazioni industriali”, promosso da Italia Viva – Casa Riformista nell'ambito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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