Il sindacato e la Costituzione inattuata | incontro pubblico promosso da Casa Riformista

Notizia in breve

Giovedì 11 giugno alle 18, presso la Cooperativa “Il Germoglio” in via Bubba 25 a Piacenza, si svolgerà un incontro pubblico intitolato “Il sindacato e la Costituzione inattuata”. L'evento è promosso da Casa Riformista e si terrà presso la chiesetta della cooperativa. La discussione si concentrerà sul ruolo del sindacato e sulla mancata applicazione di alcune disposizioni costituzionali.