Il settimo violino all’Archivio di Stato la presentazione del romanzo di Michele Nosei

Da ilpiacenza.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 11 giugno alle 17:30 si terrà all’Archivio di Stato di Piacenza la presentazione del romanzo “Il settimo violino” di Michele Nosei. L’evento, intitolato “Il giallo in archivio”, si svolgerà al secondo piano di Palazzo Farnese e prevede un dialogo tra l’autore e Anna Riva.

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Giovedì 11 giugno alle ore 17,30, all’Archivio di Stato di Piacenza, al secondo piano di Palazzo Farnese, si terrà “Il giallo in archivio”, incontro dedicato alla presentazione del romanzo Il settimo violino di Michele Nosei in dialogo con Anna Riva.Nato nel 1961 in un piccolo paese. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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