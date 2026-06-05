Secondo fonti vicine alla situazione, l’attuale allenatore aveva lasciato il Bologna convinto di ottenere la guida del Napoli. La notizia indica che l’interessamento della società partenopea era più forte di quanto si credesse pubblicamente. L’accordo non si è concretizzato, e l’attuale allenatore è rimasto alla guida della squadra emiliana. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato i dettagli, ma il retroscena evidenzia un interesse reale da parte del club campano.

C’è un retroscena che racconta quanto Italiano sia stato vicino alla panchina del Napoli, molto più di quanto si pensasse. A svelarlo è Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: il tecnico aveva mollato il Bologna convinto di diventare il nuovo allenatore azzurro. Poi tutto è cambiato. Il Bologna lasciato convinto del Napoli. Le parole del giornalista non lasciano spazio a interpretazioni: “Italiano ha anche sofferto quanto accaduto con il Napoli: si era liberato dal Bologna convinto di diventare il nuovo allenatore azzurro, dopo un incontro molto positivo in quel martedì della scorsa settimana che aveva alimentato le sue speranze. Poi il Napoli ha virato su Allegri, e Italiano adesso riparte dal Besiktas “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il retroscena di Romano: Italiano aveva lasciato il Bologna convinto di diventare l’allenatore del Napoli

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