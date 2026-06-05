Un ex calciatore ha raccontato di un allenatore che, durante una partita difficile, entrò nello spogliatoio in silenzio, camminò e poi uscì. La squadra, che era sotto di un gol, riuscì a ribaltare il risultato e vinse 4-2. Il racconto è stato fatto negli studi di Sky, durante la trasmissione Calciomercato l’Originale, dedicata ai comportamenti degli allenatori negli spogliatoi per motivare i giocatori.

Negli studi di Sky durante Calciomercato l’Originale si parla di allenatori e di comportamenti di allenatori nello spogliatoio per spronare la squadra. Ci sono allenatori che cambiano le partite con la lavagna, e altri che le cambiano con la presenza. Carlo Ancelotti è da sempre il maestro della seconda categoria, e a ricordarlo è uno che lo ha avuto in panchina: Billy Costacurta, con un aneddoto che racconta tutto il carisma di Ancelotti. Le parole di Costacurta: “Camminò in silenzio e uscì”. Il ricordo dell’ex difensore del Milan è di quelli che restano. “Ricordo Carlo Ancelotti, tra un primo e un secondo tempo di un derby. Entrò nello sposgliatoio, cammino intorno senza dire niente e uscì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il racconto di Costacurta sul carisma di Ancelotti: “Entrò nello spogliatoio, camminò in silenzio e uscì. Perdevamo 1-0, vincemmo 4-2”

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