il napoli ha definito il riscatto di alisson

Il Napoli ha ufficialmente riscattato il contratto di Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal. La società ha esercitato il diritto di opzione, rendendo il calciatore a tutti gli effetti un giocatore del club partenopeo. La comunicazione è stata resa nota dalla SSC Napoli, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell’accordo.

La SSC Napoli comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal. Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti. Caratteristiche tecniche. È un’ ala sinistra dotata di grande tecnica e velocità, si dimostra abile nel dribbling e nell’uno contro uno, oltre a possedere un discreto senso del gol e un buon tiro dalla distanza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Napoli Vs Torino 2-1(gol di Allison Santos )

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