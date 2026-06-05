il napoli di allegri deve imparare subito a nuotare

Fucili belli che spianati sul Napoli di Allegri. Meglio così. E visto il clima che si respira a livello giornalistico nazionale, ci saranno un bel po’ di osservatori che attenderanno con molto interesse le prime giornate degli azzurri. Max ( sempre che firmi prima o poi ) è atteso da un avvio da Fossa delle Marianne. Si comincia subito a Marassi contro il Genoa di Danielino De Rossi. Dopodiché in sequenza il Como di Fabregas al Maradona e poi l’Inter di Padre Chivu (ormai già sulla via della beatificazione) a San Siro. I fucili sono già spianati. Belli che caricati. Il buon Max è atteso al varco ( qui il calendario completo degli azzurri ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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