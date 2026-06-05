In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, si celebra anche il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio in cui si evidenzia la lunga storia di fedeltà alla Patria dell’Arma.

AGI - "Nei giorni in cui si celebra l'80 anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. L'Arma, dall'esordio del nuovo ordinamento, ha svolto un prezioso ruolo, sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. L'opera dei Carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla Patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi, con professionalità ai valori propri al Corpo". 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dei Carabinieri: "Una lunga storia di fedeltà alla Patria"

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