Il Lecce scopre la strada verso una nuova salvezza | il calendario della Serie A

Notizia in breve

La Lega Serie A ha annunciato il calendario della stagione 2026-2027 durante un evento a Parma. La presentazione include tutte le partite previste, con inizio e fine campionato e le date delle giornate di andata e ritorno. La pubblicazione del calendario è un passo fondamentale per organizzare le attività delle squadre e pianificare gli impegni ufficiali. La stagione avrà inizio con la prima giornata di campionato e si concluderà con le ultime partite di ritorno.