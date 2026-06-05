Il Lecce scopre la strada verso una nuova salvezza | il calendario della Serie A

Da lecceprima.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Lega Serie A ha annunciato il calendario della stagione 2026-2027 durante un evento a Parma. La presentazione include tutte le partite previste, con inizio e fine campionato e le date delle giornate di andata e ritorno. La pubblicazione del calendario è un passo fondamentale per organizzare le attività delle squadre e pianificare gli impegni ufficiali. La stagione avrà inizio con la prima giornata di campionato e si concluderà con le ultime partite di ritorno.

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LECCE - La prefazione della stagione del Lecce si scrive a Parma, dove la Lega Serie A sta svelando il calendario del campionato 2026-2027. Per la squadra giallorossa, ancora una volta chiamata a costruire passo dopo passo il proprio percorso verso la permanenza in massima serie, il sorteggio non. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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