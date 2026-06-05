Il gruppo scout Agesci Giugliano 1 ha festeggiato i 40 anni di attività. La realtà associativa si è sviluppata nel tempo attraverso esperienze di amicizia, avventure e impegno nel supporto alla comunità. La sua storia si intreccia con quella della città di Giugliano, rappresentando un punto di riferimento per diverse generazioni di giovani e famiglie. La celebrazione ha coinvolto membri attivi e ex, con eventi dedicati alla memoria e alla continuità del gruppo.

La storia del gruppo scout AGESCI Giugliano 1 è una storia fatta di amicizia, avventura, crescita e aiuto verso gli altri che si intreccia con la storia stessa della città di Giugliano. Se facessimo un sondaggio tra le strade di Giugliano, scopriremmo che la stragrande maggioranza della popolazione sa perfettamente chi sono gli scout. Li ha visti camminare in uniforme, fare attività in parrocchia oppure aiutare durante raccolte di beneficenza. Tuttavia, c’è una sottile differenza tra il "conoscere" e il "capire". Spesso, molte persone pensano che gli scout siano solo una via di mezzo tra un campeggio e un doposcuola alternativo. Pochi si fermano a riflettere su cosa ci sia dietro. In un territorio complesso, che spesso offre poche alternative sane di aggregazione per i giovani, il Giugliano 1 ha rappresentato (e rappresenta) un porto sicuro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Il gruppo scout Agesci Giugliano 1 compie 40 anni

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