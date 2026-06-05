Gli affitti brevi a Firenze sono stati bloccati, impedendo ai cittadini di mettere a reddito le proprie case. Nel frattempo, le normative sembrano favorire gli interessi degli speculatori immobiliari, con regole più permissive per gli affitti turistici. La decisione è stata presa dal consiglio comunale, ma alcuni osservatori ritengono che si tratti di una scelta influenzata da interessi politici e di settore.

Più che un nuovo regolamento per disciplinare lo stop agli affitti brevi turistici, pare un vecchio regolamento di conti tra la sinistra di Firenze e i proprietari di case, perché altrimenti non ha senso quel che hanno deciso a Palazzo Vecchio. Il sindaco Sara Funaro, infatti, ha esteso lo stop agli affitti brevi anche fuori dal centro storico, che è area sotto la protezione dell’Unesco; in poche parole in buonissima parte del territorio comunale i proprietari di case non possono fare quel che vogliono dei loro immobili. E dunque si pone la domanda di cui sopra: perché questo. regolamento di conti contro la proprietà privata? Tra l’altro si... 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Il grande inganno degli affitti brevi a Firenze: bloccati i cittadini, tappeti rossi agli speculatori

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