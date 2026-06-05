Il grande gesto di Carlo Lucarelli per Omegna | devolve metà del compenso per salvare il Teatro Sociale

Carlo Lucarelli ha deciso di devolvere metà del suo compenso per contribuire alla salvezza del Teatro Sociale di Omegna, un edificio che da oltre cento anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. La decisione è stata comunicata pubblicamente come un gesto a sostegno di un luogo culturale storico. La donazione mira a supportare le attività e la conservazione della struttura, che svolge un ruolo importante nel tessuto sociale e culturale della città.

Da più di cent'anni il Teatro Sociale di Omegna è un punto di riferimento per tutta la comunità omegnese. Sin dal 1902 è un luogo di spettacolo e di cultura per eccellenza e anche al giorno d'oggi è una delle poche strutture ancora attive, in grado di accogliere eventi culturali, sociali e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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