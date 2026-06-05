Al Roland Garros 2026, la semifinale tra due tennisti italiani non si è disputata. Dopo il forfait di uno dei giocatori, il collega ha mostrato rispetto e umanità nei confronti dell’avversario. La partita, prevista come un momento storico per l’Italia, non si è mai svolta.

Quella che avrebbe dovuto essere una storica semifinale tutta italiana al Roland Garros 2026 non si è mai giocata. Matteo Arnaldi è stato infatti costretto al ritiro poche ore prima della sfida contro Flavio Cobolli a causa di un improvviso virus intestinale che lo ha debilitato durante la notte. Nonostante i tentativi dello staff medico del torneo di rimetterlo in condizioni di scendere in campo, il tennista ligure ha dovuto alzare bandiera bianca, rinunciando così alla prima semifinale Slam della sua carriera. Una notizia accolta con profonda amarezza non solo da Arnaldi, che ha definito la situazione una sfortuna che non augurerebbe a nessuno, ma anche da Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Il gesto di Flavio Cobolli conquista il Roland Garros: rispetto e umanità dopo il forfait di Arnaldi

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