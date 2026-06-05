Un film e un disco condividono un elemento comune. Il film, realizzato da un giovane youtuber, sta ottenendo grande successo online, mentre il disco, un album musicale, è stato prodotto dallo stesso artista. Entrambi i progetti sono collegati attraverso la stessa figura creativa, che ha coinvolto un pubblico molto vasto. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti, ma si evidenzia come un singolo artista stia portando avanti due produzioni di diverso genere.

Cos’hanno in comune Backrooms, un film girato da uno “youtuber” ventenne, che sta sbancando i botteghini di mezzo mondo, e Inferno, l’attesissimo ritorno dopo 13 anni di un duo di culto di musica elettronica degli anni ‘90? Apparentemente ci sono generazioni che li dividono, estetiche, esperienze, eppure. Vediamo un po’. Iniziamo con Backrooms di Kane Parsons, lungometraggio prodotto da A24 a partire da alcuni video pubblicati nel 2022 su YouTube dal regista, all’epoca sedicenne. Il film costato circa dieci milioni di euro ne ha al momento incassati oltre 100 (2,7 solo in Italia, dove è al momento primo al box office) ed è considerato la... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il disco e il film di cui si sta parlando di più adesso hanno incredibilmente un filo che li lega

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