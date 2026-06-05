Il comandante Mirko Mussi vince le elezioni e viene eletto a Zoagli
Il comandante Mirko Mussi è stato eletto a Zoagli, dopo aver vinto le elezioni. Attualmente lavora in divisa a Piacenza, dove ricopre un ruolo legato all’attività amministrativa locale. La vittoria alle elezioni lo porta a occuparsi di questioni amministrative nella sua regione di residenza. La sua presenza in divisa e il ruolo di amministratore si alternano tra le attività quotidiane e le funzioni pubbliche in Liguria.
In divisa a Piacenza, luogo di lavoro. Nei panni dell’amministratore locale dalle sue parti, in Liguria. Il comandante della Polizia Locale, Mirko Mussi, è stato rieletto consigliere comunale a Zoagli, nota località balneare e turistica di poco più di 2mila abitanti. Alle elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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