Notizia in breve

Il comandante Mirko Mussi è stato eletto a Zoagli, dopo aver vinto le elezioni. Attualmente lavora in divisa a Piacenza, dove ricopre un ruolo legato all’attività amministrativa locale. La vittoria alle elezioni lo porta a occuparsi di questioni amministrative nella sua regione di residenza. La sua presenza in divisa e il ruolo di amministratore si alternano tra le attività quotidiane e le funzioni pubbliche in Liguria.