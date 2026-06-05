Il colpaccio di Lucarelli a Mediaset Belen protetta da Stefano Lucio Presta al veleno e gli altri gossip da leggere nel weekend

Un attore ha firmato un contratto con Mediaset, segnando un ingresso importante in una rete televisiva. Nel frattempo, una showgirl è stata accompagnata da un compagno durante un evento pubblico, ricevendo supporto visibile. Un manager dello spettacolo ha rilasciato dichiarazioni critiche su alcuni colleghi, alimentando tensioni nel settore. Altre notizie di gossip riguardano incontri tra personaggi noti e indiscrezioni su rapporti privati, tutte da leggere nel weekend.

Care lettrici e cari lettori, bentrovati! Anche maggio ha chiuso i battenti e giugno è ormai appicciato sulla nostra pelle. Ci avvolge con le sue lunghe giornate e ci fa desiderare solo di trovare un posto al fresco dove trascorrere le lunghe e interminabili ore che ci separano dalle ferie.A. 🔗 Leggi su Today.it

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