Il cinismo al potere

Un decreto approvato questa settimana introduce nuove misure per il reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate. Le norme prevedono incentivi per le aziende che assumono persone con disabilità o in cerca di prima occupazione, e facilitano l'accesso ai servizi di collocamento. Sono inoltre stati semplificati i processi burocratici per le pratiche di inserimento e sostegno al lavoro.

La dignità della persona sta nella sua capacità di non dipendere da nessuno. Le politiche del lavoro sono efficaci se trovano soluzioni alla disoccupazione, creano opportunità di lavoro, riducono gli ostacoli, favoriscono condizioni per il reinserimento lavorativo dei soggetti più deboli. La dignità sta nell’avere la possibilità di lavorare in ambiente salubre, con salario adeguato e garanzie di sicurezza. Per dare dignità al lavoro va combattuto l’abuso di contratti senza tutela, di lavori sottopagati senza diritti e senza sindacati, nel tessuto malato dell’economia sommersa. Andrea Zirilli via email Gentile lettore, non riuscirei a darle torto neanche volendo, davanti al fallimento di un governo privo di etica ma pieno di cinici ignoranti che oltraggiano la dignità e la ragione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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El cinismo del poder

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Sono estremamente stanco del cinismo, degli anti-eroi e della realpolitik. Per favore, suggerisci qualcosa con persone veramente buone che fanno cose buone perché è giusto. reddit

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