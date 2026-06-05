il caso infante bruzzone finisce al comitato etico consegnato un dossier contro la criminologa

Il caso tra il giornalista Milo Infante e la criminologa Roberta Bruzzone è stato portato al Comitato Etico della Rai. È stato consegnato un dossier che contiene accuse contro la criminologa. La controversia tra le due figure si è trasformata in una questione ufficiale all’interno dell’azienda. La decisione di coinvolgere il Comitato Etico è stata presa per valutare la situazione. Attualmente, non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse o le eventuali conseguenze.

Il forte attrito venutosi a creare tra il giornalista Milo Infante e la criminologa Roberta Bruzzone è ufficialmente diventato un vero e proprio caso aziendale, tanto da finire davanti al Comitato Etico della Rai. Il conduttore di Ore14 è infatti passato alle vie di fatto, segnalando la Bruzzone al Comitato, così come ai vari direttori competenti. Nel fare ciò, ha anche consegnato un dossier in cui sono riportati tutti gli interventi offensivi della criminologa ai suoi danni. Una mossa seria, diretta, che potrebbe realmente danneggiare l'opinionista. "Posso solo dire che non è una questione personale: non c'è nessuna contrapposizione tra me... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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ROBERTA BRUZZONE CONTRO MILO INFANTE: E' GUERRA

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