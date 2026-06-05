Nel calendario della Serie A 20262027 sono previste tre soste per le nazionali, una in meno rispetto alle stagioni precedenti. Questa modifica riguarda le squadre che giocano in campionati con un calendario più compatto, con l’obiettivo di ridurre i periodi di pausa e migliorare la continuità delle partite. La stagione dovrebbe partire a fine agosto e concludersi a metà maggio, con eventuali variazioni legate alle competizioni europee.

Venerdì pomeriggio è stato sorteggiato il calendario del campionato di Serie A maschile di calcio 2026-2027, che comincerà il weekend del 22-23 agosto e finirà quello del 29-30 maggio 2027. Alla prima giornata l’Inter campione in carica affronterà il Monza, mentre Napoli e Roma, che sono arrivate quest’anno rispettivamente seconda e terza, giocheranno la prima in trasferta contro il Genoa, la seconda in casa con la Fiorentina. L’esordio del Milan sarà in trasferta contro il Torino, quello della Juventus a Frosinone. La novità riguarda la sosta per le nazionali perché quelle di settembre e ottobre sono state accorpate in un’unica sosta, che però sarà lunga due weekend. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il calendario della Serie A 2026/2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REAGISCO al CALENDARIO della SERIE A 2026/27!

Notizie e thread social correlati

Festival della Serie A: programma del weekend e calendario della stagione 2026-2027Oggi, venerdì 5 giugno, al Teatro Regio di Parma ha preso il via la terza edizione del Festival della Serie A.

Leggi anche: Serie A, ecco il calendario 2026-2027

Temi più discussi: Aspettando il Calendario della Serie A Enilive 2026/27; Alle 18.30 il calendario della Serie A: ecco i criteri che governano il sorteggio; Domani il calendario Serie A 2026/27: come scoprirlo LIVE su Sky; Serie A, il 5 giugno svelato il calendario del campionato 2026/2027.

Ecco il calendario della Serie A 2026/27. Siete carichi per la prossima stagione #ASRoma #RomanewsEU #CalendarioSerieA #SerieA #sfida x.com

Il calendario della Serie A 2026/2027Le soste per le nazionali saranno tre e non più quattro, e c'è un accorgimento per le squadre che disputano competizioni europee ... ilpost.it

[MilanVibes] Alberto Marangon, che è il team manager del Milan dal 2023, rappresenterà i Rossoneri domani a Parma per il sorteggio del calendario della Serie A EniLive 2026/2027. reddit

Calendario Serie A: le 38 giornate della Juve e delle avversarie. Ecco quando sfida l'InterIntanto il prossimo 22 giugno si terranno le elezioni per la presidenza Figc. A sfidarsi saranno Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. I due hanno già da tempo presentato i loro programmi, con due approc ... tuttosport.com